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Общество

Пруд создадут при благоустройстве Почаинского оврага в Нижнем Новгороде

01 февраля 2024 16:13  [70] Общество

Пруд создадут при благоустройстве Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.

Согласно информации, небольшой пруд зимой будет использоваться как каток.

Напомним, создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде в декабре 2023 года.

Здесь уже установлен строительный городок, подведено электричество, вывозится мусор, завезены стройматериалы для замены старой ливневки.

Также проводится вырубка аварийных деревьев. В овраге будет высажено более 1 тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников. Предпочтение будет отдаваться растениям, укрепляющим склоны.

В проектом офисе также напомнили, что Студенческий пешеходный мостик будет снесен и построен заново.

Проект террасного парка был представлен в августе 2022 года. В марте 2023 года Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство объекта.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в ноябре 2023 года с ГП НО "ДиРОН".

На создание террасного парка в Почаинском овраге в 2023 году были направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. Реконструкция коллектора дождевой канализации и укрепление склонов входят в общий объём работ.

Работы в обеих частях парка планируется завершить в 2025 году.

В 2024-2025 годах на реализацию проекта запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей. Доля софинансирования данного проекта из городского бюджета Нижнего Новгорода составляет 0,1%.

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Теги:
Благоустройство Почаинский овраг
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