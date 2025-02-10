Власти изымут дореволюционный дом в Зеленом городе для сноса

В поселке Мореновская школа в Зеленом городе Нижнего Новгорода власти приняли решение изъять аварийный многоквартирный дом №3 литера Д для последующего сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Двухэтажное деревянное здание было построено в 1917 году. В 2017 году дом официально признали аварийным и подлежащим сносу, однако процесс его изъятия начался только сейчас.
Вместе с домом будет изъят и земельный участок площадью 491 квадратный метр. В ближайшие 10 дней владельцы недвижимости получат копии постановления.
Теперь департаменту строительства и капитального ремонта предстоит провести оценку рыночной стоимости изымаемых объектов. После этого собственникам выплатят компенсацию.
Ранее сообщалось, что аварийный дом в Плотничном переулке Нижнего Новгорода начали изымать.
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