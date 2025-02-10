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Общество

Власти изымут дореволюционный дом в Зеленом городе для сноса

13 февраля 2025 15:17  [30] Общество

В поселке Мореновская школа в Зеленом городе Нижнего Новгорода власти приняли решение изъять аварийный многоквартирный дом №3 литера Д для последующего сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.  

Двухэтажное деревянное здание было построено в 1917 году. В 2017 году дом официально признали аварийным и подлежащим сносу, однако процесс его изъятия начался только сейчас.  

Вместе с домом будет изъят и земельный участок площадью 491 квадратный метр. В ближайшие 10 дней владельцы недвижимости получат копии постановления.  

Теперь департаменту строительства и капитального ремонта предстоит провести оценку рыночной стоимости изымаемых объектов. После этого собственникам выплатят компенсацию.

Ранее сообщалось, что аварийный дом в Плотничном переулке Нижнего Новгорода начали изымать.

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Теги:
Ветхий фонд Зелёный город
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