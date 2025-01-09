Аварийный дом на улице Светлогорской хотят снести за 3 млн рублей Общество

Фото: "Яндекс Панорамы"

В Нижнем Новгороде планируют снести двухэтажный деревянный дом, расположенный на улице Светлогорской. На выполнение работ выделено более 3,1 млн рублей. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Речь идет о многоквартирном доме №7/1 в Советском районе, который был построен в 1953 году. За десятилетия эксплуатации здание пришло в аварийное состояние и подлежит сносу.

Сейчас ведется поиск подрядчика, который займется демонтажными работами. Прием заявок от компаний уже начался, а окончательный срок подачи документов — 5 февраля.

Победитель торгов приступит к сносу 1 апреля 2025 года. На выполнение всех работ ему отводится 45 дней.

Ранее сообщалось, что в Советском районе готовятся к сносу еще трех аварийных домов.