Здоровье осужденного на 5,5 года нижегородского сторожа ухудшилось в СИЗО Общество

Фото: Стоп-кадр видео телеканала "Кстати..."

У 70-летнего нижегородца Павла Червякова, получившего 5,5 года строгого режима за убийство нападавшего, возникли серьезные проблемы со здоровьем в следственном изоляторе. Об этом рассказала его супруга в эфире программы "Кстати..." (16+).

Женщина смогла увидеться с мужем и передать ему необходимые вещи. По ее словам, состояние Червякова вызывает тревогу, так как он нуждается в постоянном контроле давления и регулярном приеме лекарств.

"Состояние очень плохое. Мне показалось, что у него был микроинсульт. У него глаз один немного меньше стал", — сообщила супруга осужденного.

По словам женщины, Павел Червяков глубоко тронут волной общественной поддержки. За него вступились тысячи людей, включая бывших коллег.

"Он тронут до глубины души. До слез тронут", — отметила она.

Тем временем защита уже подала предварительную апелляционную жалобу на приговор Балахнинского суда. Адвокат намерен дополнить документ после получения письменного вердикта.

Напомним, летом 2024 года на территорию детского лагеря ворвался мужчина с кирпичом в руках. Он громко кричал и начал громить технику на ресепшене. Павел Червяков, работавший сторожем, попытался остановить нападавшего, и между ними завязалась потасовка. В ходе борьбы Червяков ударил мужчину металлической трубой по голове. Злоумышленник сбежал, перелез через забор, но вскоре был найден мертвым неподалеку от лагеря.

Суд признал сторожа виновным в убийстве и приговорил его к 5,5 года строгого режима, что вызвало широкий общественный резонанс. Многие считают приговор несправедливым и требуют его пересмотра.