Автобусный маршрут продлят от проспекта Героев Донбасса до Мраморной Общество

Запуск автобусов планируется от проспекта Героев Донбасса по улицам Ковская и Мраморная в поселок Новопокровское. Об этом представители нижегородской мэрии сообщили в соцсети.

Как рассказали в администрации, городской департамент транспорта уже дал поручение на разработку соответствующего проекта.

В частности, перед возможным открытием автобусного движения в Новопокровском запланирован ремонт дорожного покрытия по улицам Ковская и Мраморная.

Отмечается, что после разработки проекта власти будут определять источники финансирования.

Нижегородцы ранее неоднократно жаловались на плохое состояние дорог в Новопокровском и отсутствие транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода пообещали отремонтировать дорогу в Новопокровском.