Автобусный маршрут продлят от проспекта Героев Донбасса до Мраморной

Запуск автобусов планируется от проспекта Героев Донбасса по улицам Ковская и Мраморная в поселок Новопокровское. Об этом представители нижегородской мэрии сообщили в соцсети.
Как рассказали в администрации, городской департамент транспорта уже дал поручение на разработку соответствующего проекта.
В частности, перед возможным открытием автобусного движения в Новопокровском запланирован ремонт дорожного покрытия по улицам Ковская и Мраморная.
Отмечается, что после разработки проекта власти будут определять источники финансирования.
Нижегородцы ранее неоднократно жаловались на плохое состояние дорог в Новопокровском и отсутствие транспортного сообщения.
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода пообещали отремонтировать дорогу в Новопокровском.
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