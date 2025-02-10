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Общество

Автобусный маршрут продлят от проспекта Героев Донбасса до Мраморной

13 февраля 2025 18:45  [104] Общество

Запуск автобусов планируется от проспекта Героев Донбасса по улицам Ковская и Мраморная в поселок Новопокровское. Об этом представители нижегородской мэрии сообщили в соцсети.

Как рассказали в администрации, городской департамент транспорта уже дал поручение на разработку соответствующего проекта.

В частности, перед возможным открытием автобусного движения в Новопокровском запланирован ремонт дорожного покрытия по улицам Ковская и Мраморная.

Отмечается, что после разработки проекта власти будут определять источники финансирования.

Нижегородцы ранее неоднократно жаловались на плохое состояние дорог в Новопокровском и отсутствие транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода пообещали отремонтировать дорогу в Новопокровском.

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Теги:
автобусы Дороги Ремонт
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