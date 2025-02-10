Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме. Об этом сообщили в нижегородской мэрии по итогам рабочего визита главы города Юрия Шалабаева в столицу Абхазии.

Договоренность была достигнута между администрациями двух городов во время посещения зоны отдыха.

Нижегородская сторона решила подключить своих специалистов к разработке дизайн-проекта реконструкции парка и последующего благоустройства.

"С руководством Сухума обсудили, что здесь появятся спортивная и детская площадки, тропиночная сеть, освещение, "Чистое небо", – сообщил глава Нижнего Новгорода.

Кроме того, нижегородские власти подарят ученикам сухумских школ интерактивное оборудование.

В заключение официальной программы глава Нижний Новгорода Юрий Шалабаев и исполняющий обязанности главы администрации Сухума Алхас Лагвилава подписали дорожную карту на 2025 год, в которую вошло более 60 совместных мероприятий. Также руководители двух городов обсудили вопрос гуманного контроля численности бездомных животных. Нижний Новгород поможет Сухуму реализовать программу, по которой сам успешно работает в течение нескольких лет.

Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году.

Напомним, в октябре 2024 года столицы Приволжья и Абхазии стали городами-побратимами.