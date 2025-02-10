Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2025 19:30  [49] Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме
13 февраля 2025 19:00  [89] Мэр Дзержинска обсудил достройку школы имени Молева с родителями учащихся
13 февраля 2025 18:45  [104] Автобусный маршрут продлят от проспекта Героев Донбасса до Мраморной
13 февраля 2025 18:11  [133] Нижегородских врачей призвали быть настороже из-за вируса Эболы
13 февраля 2025 18:03  [114] Суд изъял у собственницы 5 га сельхозземель в Дивеевском округе из-за запустения
13 февраля 2025 17:15  [154] Фасадные работы завершили на ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде
13 февраля 2025 16:54  [338] Нижегородцам изменили оплату за отопление из-за продленного сезона
13 февраля 2025 16:28  [152] Более 6 млн рублей выделено для покоса травы на кладбищах Нижнего Новгорода
13 февраля 2025 16:05  [157] 7,3 млн рублей уйдет на благоустройство сквера Гусева в Нижнем Новгороде
13 февраля 2025 15:47  [212] Многоэтажку незаконно возвели в частном секторе Нижнего Новгорода
Общество

Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме

13 февраля 2025 19:30  [49] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме. Об этом сообщили в нижегородской мэрии по итогам рабочего визита главы города Юрия Шалабаева в столицу Абхазии. 

Договоренность была достигнута между администрациями двух городов во время посещения зоны отдыха.

Нижегородская сторона решила подключить своих специалистов к разработке дизайн-проекта реконструкции парка и последующего благоустройства.

"С руководством Сухума обсудили, что здесь появятся спортивная и детская площадки, тропиночная сеть, освещение, "Чистое небо", – сообщил глава Нижнего Новгорода.

Кроме того, нижегородские власти подарят ученикам сухумских школ интерактивное оборудование. 

В заключение официальной программы глава Нижний Новгорода Юрий Шалабаев и исполняющий обязанности главы администрации Сухума Алхас Лагвилава подписали дорожную карту на 2025 год, в которую вошло более 60 совместных мероприятий. Также руководители двух городов обсудили вопрос гуманного контроля численности бездомных животных. Нижний Новгород поможет Сухуму реализовать программу, по которой сам успешно работает в течение нескольких лет.

Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году. 

Напомним, в октябре 2024 года столицы Приволжья и Абхазии стали городами-побратимами.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2025 15:28  [380] Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году
01 октября 2024 15:30  [894] Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph