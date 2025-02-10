Падение мужчины в 10-метровую яму на Керченской закончилось проверкой СК

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как мужчина провалился в 10-метровую яму на улице Керченской в Канавине.
Как сообщили в СУ СКР по региону, потерпевший из-за провала грунта упал в яму, получив при этом ушибы. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, в настоящее время угрозы жизни мужчины нет.
Следователь Канавинского района уже изучает все обстоятельства произошедшего, а затем ожидается процессуальное решение.
Сообщалось, что место происшествия в настоящее время огорожено. После проверки будут приняты меры по ремонту поврежденных коммуникаций.
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