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Происшествия

Падение мужчины в 10-метровую яму на Керченской закончилось проверкой СК

13 февраля 2025 16:43  [49] Происшествия

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как мужчина провалился в 10-метровую яму на улице Керченской в Канавине.

Как сообщили в СУ СКР по региону, потерпевший из-за провала грунта упал в яму, получив при этом ушибы. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, в настоящее время угрозы жизни мужчины нет.

Следователь Канавинского района уже изучает все обстоятельства произошедшего, а затем ожидается процессуальное решение.

Сообщалось, что место происшествия в настоящее время огорожено. После проверки будут приняты меры по ремонту поврежденных коммуникаций.

 

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Теги:
Канавинский район Следственное управление
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