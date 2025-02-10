Фасадные работы завершили на ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде Общество

Застройщик ООО "СЗ "Хутор"" завершил работы по остеклению, монтажу фасада и устройству кровли на первых двух секциях ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде. Об этом ИА "Время Н" сообщили в инспекции Госстройнадзора Нижегородской области.

Сотрудники инспекции проверили выполненные работы с 18 по 26 декабря 2024 года и не выявили нарушений.

Помимо фасадных работ, в 1 и 2 секциях дома завершена разводка инженерных коммуникаций по стоякам. В настоящее время строители занимаются отделкой мест общего пользования и технических помещений, а также установкой лифтов.

В 3 секции ЖК на данный момент возведена надземная часть здания. Сейчас там идут работы по кирпичной кладке наружных стен и перегородок, а также по прокладке инженерных сетей.

Региональная инспекция Госстройнадзора продолжает контролировать строительство жилого комплекса. Итоговую проверку дома специалисты ведомства проведут в конце ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Дом на Горького" планируют достроить в 2025 году.

Напомним, что в Нижегородской области восстановлены права 550 тысяч дольщиков.