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Общество

Фасадные работы завершили на ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде

13 февраля 2025 17:15  [103] Общество

Застройщик ООО "СЗ "Хутор"" завершил работы по остеклению, монтажу фасада и устройству кровли на первых двух секциях ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде. Об этом ИА "Время Н" сообщили в инспекции Госстройнадзора Нижегородской области.  

Сотрудники инспекции проверили выполненные работы с 18 по 26 декабря 2024 года и не выявили нарушений.  

Помимо фасадных работ, в 1 и 2 секциях дома завершена разводка инженерных коммуникаций по стоякам. В настоящее время строители занимаются отделкой мест общего пользования и технических помещений, а также установкой лифтов.  

В 3 секции ЖК на данный момент возведена надземная часть здания. Сейчас там идут работы по кирпичной кладке наружных стен и перегородок, а также по прокладке инженерных сетей.  

Региональная инспекция Госстройнадзора продолжает контролировать строительство жилого комплекса. Итоговую проверку дома специалисты ведомства проведут в конце ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Дом на Горького" планируют достроить в 2025 году.

Напомним, что в Нижегородской области восстановлены права 550 тысяч дольщиков.

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Теги:
Долгострои Дольщики Жилье
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