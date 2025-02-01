Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2025 13:04  [2] Дольщики выступили в суде по делу экс-замглавы Нижегородской области Англичанинова
04 февраля 2025 13:00  [8] Зачем нужно вовремя менять зубные щетки
04 февраля 2025 12:58  [12] Почему женщины выбирают брендовые вещи?
04 февраля 2025 12:26  [93] Наплавной мост через Оку в Павловском округе закрыт с 4 февраля
04 февраля 2025 12:12  [125] Большую яму на Казанском шоссе устранили после жалоб нижегородцев
04 февраля 2025 11:50  [136] День многодетной семьи предложили учредить в Нижегородской области
04 февраля 2025 11:37  [133] Аварийный дом на Краснодонцев в Нижнем Новгороде снесут за 39 млн рублей  
04 февраля 2025 11:28  [108] За год количество командировок в Нижний Новгород кратно увеличилось
04 февраля 2025 11:25  [98] Wildberries запустил пилотный проект по доставке лекарств из аптек
04 февраля 2025 10:59  [169] Нижегородцев предупредили о мошенниках, пишущих от лица РЖД
Общество

Дольщики выступили в суде по делу экс-замглавы Нижегородской области Англичанинова

04 февраля 2025 13:04  [2] Общество

В ходе судебного процесса по делу бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Валерия Англичанинова были заслушаны показания обманутых дольщиков ЖК "Дом на Горького". Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", всего на последнем слушании выступили пять пострадавших покупателей жилья.

Все эти дольщики приобрели недвижимость в разные периоды времени через менеджера компании Владислава Ступина, который заверял их, что строительство дома будет завершено.

Один из потерпевших рассказал о том, как в 2019 году инвестировал 2,5 млн рублей в покупку однокомнатной квартиры. В 2022 году на встрече с дольщиками Англичанинов заявил, что не может продолжить строительные работы из-за проблем с подъездными путями к площадке, вызванных строительством метрополитена поблизости. Тем не менее, он обещал решить этот вопрос и завершить проект.

Другая пострадавшая поделилась историей о покупке двух парковочных мест и трех квартир для своих близких. По ее словам, новый застройщик "Хутор" предложил ей лишь одно парковочное место вместо двух.

Всего в рамках уголовного дела фигурируют 213 пострадавших, однако суд успел опросить или ознакомиться с показаниями около четверти от общего числа участников процесса.

Напомним, экс-замгубернатора Нижегородской области осудят за мошенничество при стройке ЖК "Дом на Горького".

Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновилось в Нижнем Новгороде в конце января 2024 года.

Директор компании ООО "ИнтерСити", экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В ноябре 2023 года его осудили за недостроенный дом в Чехове.

В ноябре 2023 года ЖК "Дом на Горького" был передан новому застройщику - СЗ "Хутор".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Суд
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2024 16:58  [1008] Проект достройки ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой
26 января 2024 12:24  [1002] Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновляется в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph