Дольщики выступили в суде по делу экс-замглавы Нижегородской области Англичанинова Общество

В ходе судебного процесса по делу бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Валерия Англичанинова были заслушаны показания обманутых дольщиков ЖК "Дом на Горького". Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", всего на последнем слушании выступили пять пострадавших покупателей жилья.

Все эти дольщики приобрели недвижимость в разные периоды времени через менеджера компании Владислава Ступина, который заверял их, что строительство дома будет завершено.

Один из потерпевших рассказал о том, как в 2019 году инвестировал 2,5 млн рублей в покупку однокомнатной квартиры. В 2022 году на встрече с дольщиками Англичанинов заявил, что не может продолжить строительные работы из-за проблем с подъездными путями к площадке, вызванных строительством метрополитена поблизости. Тем не менее, он обещал решить этот вопрос и завершить проект.

Другая пострадавшая поделилась историей о покупке двух парковочных мест и трех квартир для своих близких. По ее словам, новый застройщик "Хутор" предложил ей лишь одно парковочное место вместо двух.

Всего в рамках уголовного дела фигурируют 213 пострадавших, однако суд успел опросить или ознакомиться с показаниями около четверти от общего числа участников процесса.

Напомним, экс-замгубернатора Нижегородской области осудят за мошенничество при стройке ЖК "Дом на Горького".

Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновилось в Нижнем Новгороде в конце января 2024 года.

Директор компании ООО "ИнтерСити", экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В ноябре 2023 года его осудили за недостроенный дом в Чехове.

В ноябре 2023 года ЖК "Дом на Горького" был передан новому застройщику - СЗ "Хутор".