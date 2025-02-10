Реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году Общество

Фото: Telegram-канал Александра Щелокова

Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал о капремонте школы №1.

Как написал мэр города в своем Telegram-канале, процесс демонтажа на объекте завершен, подрядчик приступил к реконструкции здания.

По словам Щелокова, речь идет о работах на фундаменте в исторической части города. Полностью завершить проект планируется к концу 2026 года.

Глава Арзамаса считает происходящий ремонт школы важным событием и для учащихся, и для их родителей. Говоря о длительности сроков ремонта, мэр отметил, что во время начала работ подрядная организация посчитала необходимым дополнительно усилить фундаменты обоих корпусов образовательного учреждения. При этом выполненные накануне старта проекта изыскания не ответили на вопрос о масштабе реконструкции.

Александр Щелоков также добавил, что рабочие уже принимают действия, направленные на усиление фундаментов. На объекте ведется переустройство инженерных сетей, так, практически готова система ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что школы построят в Нижнем Новгороде и Кстове.