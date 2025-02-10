Нижегородских врачей призвали быть настороже из-за вируса Эболы Общество

Роспотребнадзор призвал медиков Нижегородской области повысить настороженность в связи с вспышкой вируса Эбола. О ситуации с опасным заболеванием сообщил Telegram-канал "Бокал прессека".

Так, в Уганде зафиксирован случай смерти от этого вируса, и более 34 медиков, а также 11 членов семьи погибшего, оказались в контакте с ним. В Демократической Республике Конго 8 из 12 предполагаемых случаев заражения также закончились летальным исходом.

Для снижения рисков завоза и распространения лихорадки Эбола в регионе медикам рекомендовано внимательно собирать географический анамнез у пациентов с признаками заболевания. При подозрении на лихорадку нужно передать образцы для анализа в лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии.

Туристам рекомендуется избегать поездок в страны Западной и Центральной Африки. Вирус передается при контакте с зараженными животными или их тушами, а также от человека к человеку. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Специального противовирусного лечения или вакцины против вируса Эбола на данный момент не существует.

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