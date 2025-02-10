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Общество

Нижегородцы стали чаще болеть ветряной оспой и пневмонией

12 февраля 2025 17:06  [92] Общество

В 2024 году в Нижегородской области наблюдался рост заболеваемости по ряду инфекционных заболеваний, включая ветряную оспу, гепатит А, и внебольничную пневмонию. Об этом сообщила Наталья Садыкова, замглавы регионального управления Роспотребнадзора, на пресс-конференции 12 февраля.  

По данным ведомства, заболеваемость ветряной оспой увеличилась на 22,4%, а гепатитом А стали болеть на 17,1% чаще. Заболевания, вызванные энтеровирусом, выросли на 6,1%, а случаи внебольничной пневмонии даже удвоились.  

Вместе с тем, наблюдается снижение заболеваемости корью. Число случаев уменьшилось в 2,6 раза и составило 112 случаев за год. Также в два раза сократилось число заболевших менингитом — с 22 до 11 человек.  

Кроме того, в регионе в 2023 году был впервые за долгое время выявлен случай краснухи. Однако распространения вируса удалось избежать.  

На этой же пресс-конференции Садыкова объявила о начале эпидемии гриппа в регионе.

Напомним, в начале 2025 года уже 13 случаев вирусного гепатита А зафиксированы в Нижегородской области. 

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Теги:
Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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