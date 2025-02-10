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Происшествия

Жительницу Нижегородской области приговорили к условному сроку за гибель младенца

13 февраля 2025 17:54  [85] Происшествия

В Нижегородской области суд вынес приговор женщине, по вине которой погиб младенец. Пильнинский межрайонный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно.  

Следствие установило, что мать оставила ребенка без присмотра, положив его на диван. Изначально младенец находился на животе, но затем перевернулся и уткнулся лицом в подушку. Он не смог самостоятельно изменить положение, что привело к механической асфиксии.  

Во время разбирательства подсудимая полностью признала вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и вынес наказание в виде условного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Кстова получила 4 года за убийство новорожденной дочери.

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Теги:
Пильнинский район Суд
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