Житель Павлова получил 7 лет за убийство знакомого Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Павлове суд признал виновным мужчину в смерти своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор 39-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступления по статье умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в марте прошлого года в подъезде дома на улице Трудовой в Павлове между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта осуждённый нанёс потерпевшему множество ударов. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Уреня зарубил топором двух мужчин.