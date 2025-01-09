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Происшествия

Житель Павлова получил 7 лет за убийство знакомого

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Павлове суд признал виновным мужчину в смерти своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор 39-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступления по статье умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в марте прошлого года в подъезде дома на улице Трудовой в Павлове между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта осуждённый нанёс потерпевшему множество ударов. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте.

Свою вину мужчина признал.  Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Уреня зарубил топором двух мужчин.

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Теги:
Убийство Уголовное дело
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