Нижегородские сельхозкооперативы получат 54 млн рублей господдержки Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году на поддержку сельскохозяйственных потребкооперативов Нижегородской области направят 54,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Из общей суммы 40,7 млн рублей выделят из федерального бюджета, еще 13,6 млн поступят из областного.

В прошлом году на эти цели было направлено 37,7 млн рублей. Тогда субсидии получили 12 кооперативов, которые использовали средства для обновления сельскохозяйственной техники и оборудования.

В настоящее время в регионе насчитывается около 50 сельхозкооперативов. Министерство сельского хозяйства определит, какие из них смогут получить финансирование в 2025 году.

Ранее сообщалось, что на борьбу с борщевиком в Нижегородской области выделено 18 млн рублей.