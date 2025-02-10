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Экономика

Нижегородские сельхозкооперативы получат 54 млн рублей господдержки

14 февраля 2025 09:01  [84] Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году на поддержку сельскохозяйственных потребкооперативов Нижегородской области направят 54,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.  

Из общей суммы 40,7 млн рублей выделят из федерального бюджета, еще 13,6 млн поступят из областного.  

В прошлом году на эти цели было направлено 37,7 млн рублей. Тогда субсидии получили 12 кооперативов, которые использовали средства для обновления сельскохозяйственной техники и оборудования.  

В настоящее время в регионе насчитывается около 50 сельхозкооперативов. Министерство сельского хозяйства определит, какие из них смогут получить финансирование в 2025 году.

Ранее сообщалось, что на борьбу с борщевиком в Нижегородской области выделено 18 млн рублей.

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Теги:
Деньги Минсельхоз Сельское хозяйство
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