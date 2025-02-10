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Общество

Минсельхоз: нашествия саранчи в Нижегородской области не будет

14 февраля 2025 08:00  [98] Общество

Фото: pixabay.com

Нашествия саранчи из-за аномально теплой зимы в Нижегородской области не ожидается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсельхозе. 

Там отметили, что область не входит в список регионов, упомянутых в докладе ФГБУ Россельхозцентра об угрозе нашествия саранчи.  

В ведомстве добавили: региональный филиал Россельхозцентра регулярно проводит фитосанитарный мониторинг. И по его итогам в 2024 году на всей обследованной площади 231,63 тысячи га сельхозугодий саранчовых вредителей не обнаружено. 

Проверки продолжат в весенне-летний период.

Напомним, в начале февраля Россельхозцентр предупредил, что в 2025 году саранча может стать главной угрозой для урожая. Зона риска охватывает 21 регион.

Ранее в минсельхозе сообщили, что аномально теплая зима в Нижегородской области может сказаться на состоянии озимых культур.  

 

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Теги:
зима Минсельхоз Сельское хозяйство
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