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Общество

Оттепель угрожает озимым культурам в Нижегородской области

09 февраля 2025 14:50  [86] Общество

Фото: Кира Мишина

Аномально теплая зима в Нижегородской области может сказаться на состоянии озимых культур, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

По данным регионального минсельхоза, под урожай 2025 года в регионе засеяно 246,4 тысячи га озимых.  

Осенние исследования показали, что большинство посевов находились в удовлетворительном и хорошем состоянии. Однако нехватка влаги в период сева и на ранних стадиях развития привела к изреженности всходов на 30% площадей, что может снизить урожайность.  

Специалисты отмечают, что плюсовые температуры и высокая влажность зимой способствуют расходу сахаров в растениях, что снижает их морозоустойчивость. Чтобы оценить текущее состояние посевов, в феврале планируется повторный мониторинг, сообщили НИА "Нижний Новгород" в профильном министерстве. 

Для минимизации потерь аграрии готовятся к раннему внесению азотных удобрений и боронованию. В случае гибели озимых их площади будут засеяны яровыми культурами. В страховом фонде региона для этого предусмотрено 10,3 тысячи тонн семян.

Ранее о возможных последствиях аномально теплой погоды в январе рассказал доцент Института биологии и биомедицины ННГУ Владимир Воротников. 

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Теги:
зима Минсельхоз урожай
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