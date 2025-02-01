Оттепель угрожает озимым культурам в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Аномально теплая зима в Нижегородской области может сказаться на состоянии озимых культур, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

По данным регионального минсельхоза, под урожай 2025 года в регионе засеяно 246,4 тысячи га озимых.

Осенние исследования показали, что большинство посевов находились в удовлетворительном и хорошем состоянии. Однако нехватка влаги в период сева и на ранних стадиях развития привела к изреженности всходов на 30% площадей, что может снизить урожайность.

Специалисты отмечают, что плюсовые температуры и высокая влажность зимой способствуют расходу сахаров в растениях, что снижает их морозоустойчивость. Чтобы оценить текущее состояние посевов, в феврале планируется повторный мониторинг, сообщили НИА "Нижний Новгород" в профильном министерстве.

Для минимизации потерь аграрии готовятся к раннему внесению азотных удобрений и боронованию. В случае гибели озимых их площади будут засеяны яровыми культурами. В страховом фонде региона для этого предусмотрено 10,3 тысячи тонн семян.

Ранее о возможных последствиях аномально теплой погоды в январе рассказал доцент Института биологии и биомедицины ННГУ Владимир Воротников.