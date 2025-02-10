Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2025 10:44  [84] Около 143 млн рублей выделено на ремонт роддома №5 в Нижнем Новгороде
14 февраля 2025 10:28  [95] Передовой метод лечения пациентов с острым коронарным синдромом внедрили в ГКБ №5
14 февраля 2025 10:13  [108] Нижегородцев предупредили об изменении порядка сделок с земельными участками
14 февраля 2025 09:34  [139] Изменение оплаты за тепло создаст проблемы с льготами в России
14 февраля 2025 08:00  [135] Минсельхоз: нашествия саранчи в Нижегородской области не будет
14 февраля 2025 07:00  [173] Реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году
13 февраля 2025 21:09  [82] В Нижнем Новгороде открылся региональный центр Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы
13 февраля 2025 20:00  [346] ННГАСУ ведет мониторинг 8 зданий около стройки в Почаинском овраге
13 февраля 2025 19:30  [319] Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме
13 февраля 2025 19:00  [306] Мэр Дзержинска обсудил достройку школы имени Молева с родителями учащихся
Общество

Около 143 млн рублей выделено на ремонт роддома №5 в Нижнем Новгороде

14 февраля 2025 10:44  [84] Общество

В Нижнем Новгороде в 2025 году запланирован капремонт роддома №5 на ул. Березовской, 85 лит. А. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 143 млн рублей. Документ включает в себя два этапа: разработку проектной документации и непосредственно ремонт медучреждения.

Проект должен быть подготовлен до 15 июня, а ремонтные работы предполагается завершить до 1 ноября 2025 года.

Будущему подрядчику, в частности, предстоит выполнить ремонт и усиление фундаментов здания, частичную замену стен и перегородок, выполнить ремонт лестниц, окон, дверей, фасада, конструкций кровли. Также предусмотрена замена систем отопления, водоснабжения, канализации и другие работы.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 марта.

Ранее сообщалось, что реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт роддом
Поделиться:
Новости по теме
07 февраля 2025 10:29  [438] 12% школ Нижегородской области требуют капремонта
30 января 2025 13:40  [281] В Шатковском округе завершился капремонт Шараповской сельской врачебной амбулатории
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph