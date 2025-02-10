Около 143 млн рублей выделено на ремонт роддома №5 в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде в 2025 году запланирован капремонт роддома №5 на ул. Березовской, 85 лит. А. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 143 млн рублей. Документ включает в себя два этапа: разработку проектной документации и непосредственно ремонт медучреждения.

Проект должен быть подготовлен до 15 июня, а ремонтные работы предполагается завершить до 1 ноября 2025 года.

Будущему подрядчику, в частности, предстоит выполнить ремонт и усиление фундаментов здания, частичную замену стен и перегородок, выполнить ремонт лестниц, окон, дверей, фасада, конструкций кровли. Также предусмотрена замена систем отопления, водоснабжения, канализации и другие работы.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 марта.

Ранее сообщалось, что реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году.