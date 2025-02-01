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Общество

12% школ Нижегородской области требуют капремонта

07 февраля 2025 10:29  [98] Общество

Министерство просвещения России подвело итоги состояния образовательной системы в Нижегородской области за 2024 год. Согласно опубликованным данным, 12% школ региона требуют капитального ремонта, а более половины учебных заведений не оборудованы пожарными кранами и рукавами.  

На начало 2024 года в Нижегородской области действовало 797 школ, из которых 790 – дневные. В них обучались свыше 359 тысяч детей. Большая часть учащихся (308,3 тысячи) приходится на городские школы, тогда как в сельской местности работают 331 учебное заведение, где обучаются 50,8 тысячи человек.  

Кадровый состав школ насчитывал 39,4 тысячи сотрудников, из них 24,4 тысячи – педагоги. Средняя нагрузка на учителя в регионе составила 14,88 учеников на одного специалиста.  

В докладе министерства также отмечается, что 5% нижегородских школ не имеют спортивного зала, а 0,63% не оборудованы столовыми и тревожными кнопками. По 0,5% школ региона до сих пор не обеспечены водопроводом, канализацией, центральным отоплением, пожарной сигнализацией и дымовыми извещателями.  

Наибольшие проблемы выявлены в обеспечении противопожарной безопасности и доступности для маломобильных граждан. В 54,14% учебных заведений нет пожарных кранов и рукавов – это выше средних значений по Приволжскому федеральному округу (48,14%) и по стране в целом (50,86%). Еще хуже ситуация с доступной средой: 63,16% нижегородских школ не приспособлены для учащихся с инвалидностью. Для сравнения, в среднем по ПФО этот показатель составляет 38,51%, а по России – 34,36%.  

При этом, согласно данным Минпросвещения, в регионе нет школ, находящихся в аварийном состоянии. В Приволжском федеральном округе таких насчитывается 0,55%, а по России в целом – 1,09%.

Напомним, что прошлым летом Нижегородская область была отмечена на федеральном уровне как лидер по строительству и капитальному ремонту школ.

Ранее сообщалось, что две новые школы построят в Нижнем Новгороде и Кстове на 800 и на 1500 мест соответственно.

Также мы рассказывали о завершении строительства школы на 1600 мест в ЖК "Зенит".

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Теги:
капремонт Школы
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