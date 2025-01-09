В Шатковском округе завершился капремонт Шараповской сельской врачебной амбулатории Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Шарапово Шатковского муниципального округа завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории. В медицинском учреждении заменили системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтировали кровлю, обновили дверные и оконные блоки, выполнили внутреннюю отделку всех помещений.

Как сообщили в Шатковской ЦРБ, на проведение всех работ было направлено около 12 млн рублей. Ремонт выполнен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача Шатковской ЦРБ Александра Самсонова, к обновленной врачебной амбулатории прикреплены жители семи сел: Шарапово, Чапары, Свербино, Выползово, Языково, Старое Иванцево и Новое Иванцево. Таким образом, условия получения медицинской помощи улучшили почти для 1 500 человек.

«Теперь в амбулатории стало более комфортно не только пациентам, но и медицинскому персоналу. В ходе ремонта обновили и оснастили новой мебелью процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты стоматолога, акушерки, фельдшера и врача общей практики. Специалисты, безусловно, очень рады произошедшим переменам», – рассказал Александр Самсонов.

Главный врач отметил, что ранее в селе Шарапово не была представлена ни одна аптечная сеть. Полномочия по обеспечению местных жителей лекарствами были возложены на персонал медицинского учреждения.

«После проведенного ремонта и получения лицензии на фармацевтическую деятельность в сельской врачебной амбулатории появился аптечный пункт. Его открытие – еще одно важное и долгожданное событие для многих жителей района», – добавил руководитель Шатковской ЦРБ.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что в текущем году в Шатковском округе будет продолжен капитальный ремонт главного здания центральной районной больницы. Кроме того, ремонты будут выполнены в трех фельдшерско-акушерских пунктах, действующих в муниципалитете.

Напомним, с 2025 года в России запущен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.