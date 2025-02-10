Минград рассказал о планах развития левобережья Оки в Нижнем Новгороде Общество

Территорию левого берега Оки в Нижнем Новгороде готовят к комплексному развитию. О проекте КРТ, который затронет Канавинский и Ленинский районы, рассказали в соцсети представители нижегородского минграда.

Работы будут проходить границах улиц Приокская, Молитовская, Фабричная, Интернациональная, а также около берега Оки. Инвестором выступит ООО "СЗ "Комсомольская".

Проект предполагает строительство на указанной территории объектов социального назначения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Инвестор также возведет жилье и благоустроит набережную.

Кроме того, здесь появятся два детских сада на 245 и 260 мест, школа на 800 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. КРТ левобережья Оки предполагает и появление дублера проспекта Ленина, дорогу построят по концессии.

"В части работ по строительству набережной на текущий момент уже выполнены предпроектные работы по определению трассировки и профилю набережной, инженерные изыскания для строительства, ведется рабочее проектирование. Также определен потенциальный концессионер. Концессионное соглашение находится на стадии согласования. Важно отметить, что работы по благоустройству набережной также возложены на инвестора в рамках договора КРТ", - пояснили в минграде региона.

После завершения всех работ на левом берегу Оки появятся три новых общественных пространства площадью 22892, 2445 и 7276 кв. метров соответственно. Взамен существующей дикорастущей поросли инвестор высадит 1800 деревьев. Дополнительно на застройщика возложена обязанность по высадке в 2025 году 1600 деревьев на территории Канавинского и Автозаводского районов.

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для КРТ в границах улиц Дьяконова и Львовской в Нижнем Новгороде.