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Общество

"Столицей финансовой культуры" может стать Нижегородская область

14 февраля 2025 20:07  [32] Общество

Нижегородская область претендует на статус "Столицы финансовой культуры", участвуя во всероссийском конкурсе.

По данным "Ъ-Приволжье", регион сумел пробиться в число финалистов. Среди других претендентов значатся Кемеровская, Ульяновская, Калининградская и Брянская области.

Претендуют на почетное звание также Башкирия, Чувашия, Якутия, Ставропольский, Приморский, Красноярский и Алтайский края.

Участники конкурса представят свои проекты, направленные на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры среди населения. Итоги будут подведены в марте.

Ранее сообщалось, что АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей.

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Теги:
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