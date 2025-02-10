"Столицей финансовой культуры" может стать Нижегородская область

Нижегородская область претендует на статус "Столицы финансовой культуры", участвуя во всероссийском конкурсе.
По данным "Ъ-Приволжье", регион сумел пробиться в число финалистов. Среди других претендентов значатся Кемеровская, Ульяновская, Калининградская и Брянская области.
Претендуют на почетное звание также Башкирия, Чувашия, Якутия, Ставропольский, Приморский, Красноярский и Алтайский края.
Участники конкурса представят свои проекты, направленные на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры среди населения. Итоги будут подведены в марте.
Ранее сообщалось, что АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+