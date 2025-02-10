Сотрудников и студентов ННГУ просят заказывать такси к остановке, а не к КПП Общество

В ННГУ имени Лобачевского обратились к студентам и сотрудникам с просьбой не вызывать такси ко въезду на территорию студенческого городка.

Как пояснили в университете, из-за стоянки машин у КПП на улице Маршала Баграмяна (около столовой) создаются проблемы с проездом служебного, личного и экстренного транспорта. Кроме того, таксисты нарушают правила дорожного движения, что фиксируется на камерах, а информация передается в ГИБДД.

Вместо этого университет рекомендует указывать в заказе остановку "Университет им. Н.И. Лобачевского" (проспект Гагарина, 23). Это позволит избежать заторов и проблем с парковкой.