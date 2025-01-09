Почти 200 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода благодаря платным парковкам Бизнес

В бюджет Нижнего Новгорода в 2024 году от платных парковок поступило 193,5 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда аналогичный показатель составил 88,7 млн рублей.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, из общей суммы поступлений 54,6 млн рублей составили доходы от оплаты за пользование парковками.

Остальная сумма, а это порядка 139 млн рублей, составили штрафы за неоплату парковки. В 2023 года выписанная сумму штрафов вплотную приблизилась к 48 млн рублей.

Напомним, система постоплаты на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.