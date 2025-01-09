Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
31 января 2025 18:12  [95] Почти 200 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода благодаря платным парковкам
30 января 2025 17:05  [375] Площадь Свободы заняла 3-е место среди самых дорогих торговых улиц России
30 января 2025 16:59  [382] Нижегородское правительство компенсировало разработчикам 19,5 млн рублей за продажу ПО бизнесу по льготной цене
30 января 2025 10:34  [467] В Великобритании завершился суд между владельцами московских рынков Горяиновым и Рогачёвым
28 января 2025 12:59  [410] АО "РУМО" продолжает активно обновлять свои производственные мощности
27 января 2025 15:30  [453] Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году
23 января 2025 16:29  [310] Нижегородские парламентарии обсудил сотрудничество с промышленниками и бизнес-сообществом
23 января 2025 13:55  [360] Транснефть-Верхняя Волга усиливает надежность: обследовано 50 участков трубопроводов
23 января 2025 13:49  [450] Павел Сниккарс назначен Генеральным директором "Т Плюс"
22 января 2025 13:27  [673] Покупка готовой фирмы - как выбрать и на что обратить внимание
Бизнес

Почти 200 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода благодаря платным парковкам

31 января 2025 18:12  [95] Бизнес

В бюджет Нижнего Новгорода в 2024 году от платных парковок поступило 193,5 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда аналогичный показатель составил 88,7 млн рублей.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, из общей суммы поступлений 54,6 млн рублей составили доходы от оплаты за пользование парковками.

Остальная сумма, а это порядка 139 млн рублей, составили штрафы за неоплату парковки. В 2023 года выписанная сумму штрафов вплотную приблизилась к 48 млн рублей.

Напомним, система постоплаты на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Городское хозяйство Парковки
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2024 09:52  [998] Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России
17 сентября 2024 12:22  [1025] Новую трехэтажную парковку построят у Нижегородского кремля за 700 млн рублей
24 марта 2023 17:21  [1109] Система постоплаты на парковках Нижнего Новгорода начнет работать с 29 марта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph