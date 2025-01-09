Одностороннее движение введут около нижегородского ЖК "Зенит" с 11 февраля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 11 февраля в Нижнем Новгороде изменится схема движения транспорта на перекрёстке переулка Алексея Аристова и улицы Краснозвёздной.

Как сообщает городской дептранс, в целях обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей там введут одностороннее движение. Кроме того, там нельзя будет останавливаться и парковаться на правой стороне дороги по направлению движения транспорта. А на улице Краснозвёздной при выезде на проспект Гагарина парковка будет запрещена с обеих сторон проезжей части.

В дептрансе отметили, что все авто, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок.