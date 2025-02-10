Решением ЦБ ключевая ставка сохранена на уровне 21% Экономика

Решением Центробанка от 14 февраля 2025 года ключевая ставка сохранена на уровне 21%, сообщает телеканал "360".

В качестве причины такого шага регулятор назвал инфляционное давление, а также рост внутреннего спроса. Последний фактор во многом превышает текущее предложение товаров и услуг, отмечают в ЦБ.

Также Центробанк выделил тенденцию на сохранение сбережений у населения и постепенное снижение кредитной активности.

ЦБ предполагает, что в текущем году следует ждать падения инфляции до 7-8%, а в 2026 году этот показатель должен снизиться до 4%.

Эксперты ранее отмечали, что снижения ключевой ставки следует ожидать не ранее лета 2025 года.

Напомним, что в Центробанке назвали абсурдной идею о заморозке вкладов.