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Экономика

Решением ЦБ ключевая ставка сохранена на уровне 21%

14 февраля 2025 14:24  [107] Экономика

Решением Центробанка от 14 февраля 2025 года ключевая ставка сохранена на уровне 21%, сообщает телеканал "360"

В качестве причины такого шага регулятор назвал инфляционное давление, а также рост внутреннего спроса. Последний фактор во многом превышает текущее предложение товаров и услуг, отмечают в ЦБ.

Также Центробанк выделил тенденцию на сохранение сбережений у населения и постепенное снижение кредитной активности. 

ЦБ предполагает, что в текущем году следует ждать падения инфляции до 7-8%, а в 2026 году этот показатель должен снизиться до 4%.

Эксперты ранее отмечали, что снижения ключевой ставки следует ожидать не ранее лета 2025 года.

Напомним, что в Центробанке назвали абсурдной идею о заморозке вкладов.

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Теги:
Банк России Инфляция Цены
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