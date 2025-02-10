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Общество

Ремонт на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" завершат к марту

14 февраля 2025 14:55  [109] Общество

Ремонтные работы на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" в Нижнем Новгороде завершат до конца февраля, сообщает НТА-Приволжье.

Речь идет про обустройство сходов на станции.

Контракт на выполнении соответствующих работ, по данным МП "Нижегородское метро", были заключены в августе 2024 и действует до 28 февраля 2025 года.

Отмечается, что сейчас проход для пассажиров на этих сходах закрыт, там продолжаются работы по монтажу оборудования.

Ранее сообщалось, что проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове.

 

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Теги:
Метро Ремонтные работы
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