Три участка под проблемным ЖК на Гончарова уйдут с торгов Экономика

Три участка на улице Гончарова в Нижнем Новгороде выставлен на торги "Фондом развития территорий". Как сообщается на сайте фонда, на этих землях расположен недостроенный жилой комплекс.

Отмечается, что ранее рассматривалась возможность завершения достройки ЖК в 2022 году, но в итоге было принято решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства.

Первый участок, расположенный по адресу ул. Гончарова, дом 1, имеет площадь 0,26 гектара и выставлен на торги по цене 275,8 млн рублей. Второй и третий участки находятся по адресам ул. Гончарова, дома 2 и 3, с площадями 0,67 и 0,81 гектара соответственно. Их начальная стоимость составляет 593,6 млн и 725,3 млн рублей.

Торги по всем трем участкам запланированы на 17 марта 2025 года.

Ранее были опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году.