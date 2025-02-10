Нижегородский искусствовед Ирина Кузнецова ушла на 83-м году жизни Культура и отдых

На 83-м году жизни скончалась Ирина Николаевна Кузнецова – выдающийся нижегородский искусствовед, Заслуженный работник культуры России. Более 30 лет она возглавляла научное направление в НГХМ, будучи его замгендиректора.

В музее отметили, что Ирина Кузнецова могла говорить о сложных вещах просто и увлекательно. А руководителем она была внимательным и требовательным.

Прощание с Ириной Кузнецовой состоится 15 февраля на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ирины Кузнецовой.

Напомним, что 9 февраля скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова.