Нижегородский искусствовед Ирина Кузнецова ушла на 83-м году жизни

На 83-м году жизни скончалась Ирина Николаевна Кузнецова – выдающийся нижегородский искусствовед, Заслуженный работник культуры России. Более 30 лет она возглавляла научное направление в НГХМ, будучи его замгендиректора.
В музее отметили, что Ирина Кузнецова могла говорить о сложных вещах просто и увлекательно. А руководителем она была внимательным и требовательным.
Прощание с Ириной Кузнецовой состоится 15 февраля на Бугровском кладбище.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ирины Кузнецовой.
Напомним, что 9 февраля скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова.
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