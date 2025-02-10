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Культура и отдых

Нижегородский искусствовед Ирина Кузнецова ушла на 83-м году жизни

14 февраля 2025 17:53  [152] Культура и отдых

На 83-м году жизни скончалась Ирина Николаевна Кузнецова – выдающийся нижегородский искусствовед, Заслуженный работник культуры России. Более 30 лет она возглавляла научное направление в НГХМ, будучи его замгендиректора.  

В музее отметили, что Ирина Кузнецова могла говорить о сложных вещах просто и увлекательно. А руководителем она была внимательным и требовательным.

Прощание с Ириной Кузнецовой состоится 15 февраля на Бугровском кладбище. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ирины Кузнецовой.

Напомним, что 9 февраля скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова.

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Теги:
Искусство Некролог Похороны
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