Нижегородцев предупредили о лютом холоде в выходные Общество

Нижегородцев предупредили о лютом холоде в выходные. По данным "Верхне-Волжского УГМС", температура в регионе начнет понижаться.

Так, в субботу прогнозируется -10 градусов. Кроме того, возможен снег. Что до воскресенья, то днем 16 февраля температура достигнет -13 градусов, а к вечеру опустится до -16. В ночь на 17 февраля синоптики местами по региону дают прогноз до -23 градусов.

В понедельник днем морозная погода сохранится, температура в Нижнем Новгороде будет около -12 градусов. Также ожидаются накат и гололедица на дорогах.