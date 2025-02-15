Поставки кофе из Гондураса обсудили в Нижегородской области

Возможность поставок кофе из Гондураса обсудили в Нижегородской области.
Делегация Республики Гондурас, возглавляемая президентом Российско-Гондурасской торгово-промышленной палаты Луисом Лопесом, прибыла с официальным визитом в Нижний Новгород.
По информации пресс-службы нижегородского правительства, встречу провели заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин, министр сельского хозяйства Николай Денисов и руководитель Торгово-промышленной палаты региона Александр Пушкин.
Основной акцент на переговорах был сделан в сторону развития сельскохозяйственных отношений. Так, гондурасские представители выразили интерес к продукции нижегородского агропрома. В свою очередь, Гондурас может начать поставки кофе, фруктов, морепродуктов, а также молочной и мясной продукции.
В рамках визита зарубежная делегация также посетила несколько нижегородских предприятий пищевого производства, чтобы ознакомиться с их мощностями и возможностями для экспорта.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов.
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