Дефицита кофе в России в 2025 году не ожидается Экономика

Дефицита кофе в России в 2025 году не ожидается, сообщает РИА Новости.

При этом, по данным экспертов, следующий год обещает стать неурожайным для кофе.

Производители уже сейчас адаптируются к условиям и стараются обеспечить устойчивость собственной цепочки поставок.

Кроме того, в следующем году возможна корректировка стоимости кофе и небольшие изменения в ассортименте магазинов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы летом пьют кофе больше, чем зимой. Также сообщалось, что Бразилия рассчитывает увеличить поставки кофе в Россию.