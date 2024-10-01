Дефицита кофе в России в 2025 году не ожидается, сообщает РИА Новости.
При этом, по данным экспертов, следующий год обещает стать неурожайным для кофе.
Производители уже сейчас адаптируются к условиям и стараются обеспечить устойчивость собственной цепочки поставок.
Кроме того, в следующем году возможна корректировка стоимости кофе и небольшие изменения в ассортименте магазинов.
Ранее сообщалось, что нижегородцы летом пьют кофе больше, чем зимой. Также сообщалось, что Бразилия рассчитывает увеличить поставки кофе в Россию.
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