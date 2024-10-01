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Экономика

Продажи кофе "с собой" выросли на четверть в России с начала года

17 октября 2024 13:05  [104] Экономика

С начала текущего года в стране на четверть выросли продажи кофе с собой. Об этом "Известиям" сообщили эксперты компании "Платформа ОФД".

В качестве гипотетического кофе "на вынос" учитывали кофе из заведений общепита в объеме 200–400 мл или прямое указание в чеках как "кофе на вынос", "кофе с собой".

За девять месяцев текущего года средняя цен на кофе в Росси в онлайн и офлайн, сетевой и несетевой рознице составила 195 рублей. Это на 11% выше, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году выросли число покупок и оборот, на 14% и на 25% соответственно.

Средняя цена кофе в Москве составляет 211 рублей, это на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок в столице  выше на 5%, а оборот — на 15%. В Санкт-Петербурге медианная цена равна 219 рублям. В прошлом году в Северной столице кофе был дешевле на 11%. Число покупок в этом году стал выше на 9%, оборот — на 21%.

По данным "Платформы ОФД" популярность кофе "с собой" или "навынос" растёт за счет быстрого роста формата кофепойнтов среди точек питания, а также вендинговых автоматов по продаже горячего напитка в магазинах, на АЗС и других местах притяжения трафика. Доля напитка быстро растет на региональном уровне, особенно в городах и локациях с высокой деловой, туристической активностью.

В топ-покупок кофе вошли капучино и латте в объеме 300 мл. Вместе с кофе также часто приобретаются быстрый и сладкий перекус: бутерброды, печенья, маффины, пирожные, а также вода 0,5 л.

Ранее сообщалось, что почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола.

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Теги:
Продовольствие Цены
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