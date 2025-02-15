Гимнастка Дина Аверина выходит замуж за известного фигуриста Спорт

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев готовы узаконить свои отношения. В День святого Валентина спортсмен сделал предложение своей возлюбленной, а она ответила согласием.

О помолвке уроженка Нижегородской области сообщила в соцсетях, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце. "Я сказала 'Да'. 14.02.25", — лаконично подписала снимок спортсменка.

Роман Авериной и Соловьева начался во время шоу "Народный Ледниковый" (12+) на Первом канале, где гимнастка стала напарницей 35-летнего фигуриста. Уже с первых выступлений поклонники заметили между ними особую химию, а в январе пара открыто объявила о своих чувствах. Влюбленные провели отпуск в Абу-Даби, делясь совместными фото, на которых не скрывали нежности друг к другу.

Сюрприз для возлюбленной Дмитрий подготовил заранее. Еще до предложения Дина показала роскошный букет цветов, а затем и праздничный ужин, который фигурист устроил в честь праздника.

Для 26-летней гимнастки этот брак станет первым. У Соловьева же за плечами уже есть семейный опыт: в 17 лет он женился на Екатерине Лобановой, в 2010 году у них родился сын Александр. Однако брак не продлился долго, а после развода фигурист состоял в нескольких громких отношениях.