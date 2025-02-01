Отмена шоу сестер Авериных в Перми обернулась скандалом Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Отмена гимнастического шоу "Лебединое озеро" (6+) с участием Дины и Арины Авериных вызвала недовольство жителей Перми. Особое возмущение выразили родители юных спортсменок, которые несколько месяцев готовились к выступлению, но в последний момент узнали, что шоу не состоится.

Как пишет Properm, воспитанниц Спортивной школы олимпийского резерва №1 "в добровольно-принудительном порядке" привлекли к участию в проекте, но никаких выплат за подготовку не предусмотрели.

Мать одной из гимнасток рассказала, что девочки по два с половиной месяца ежедневно пропускали уроки ради репетиций, которые проходили с 12:00 до 20:00. При этом, по ее словам, детей не кормили, а за неделю до выступления без объяснения причин объявили об отмене.

"Они старались, готовились, а им просто сказали, что ничего не будет. Дети рыдали!" – цитирует издание возмущенную мать спортсменки.

Отец другой гимнастки уточнил, что никаких обещаний о вознаграждении за репетиции никто не давал, но девочки вложили много сил в подготовку.

Кроме того, часть зрителей до сих пор не смогли вернуть деньги за билеты. В минспорта Пермского края пояснили, что тренеры сами составляют график подготовки спортсменов и что СШОР №1 является муниципальной.

Организаторы шоу сообщили об отмене еще в декабре и предложили зрителям вернуть деньги или обменять билеты на ледовое шоу Евгения Плющенко "Щелкунчик" (6+), которое прошло 4 января в УДС "Молот".