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Нижегородцев пригласили на мастер-классы по заполнению деклараций

15 февраля 2025 14:48  [153] Общество

Нижегородцев пригласили на мастер-классы по заполнению деклараций 3-НДФЛ, проводимые налоговыми инспекциями Нижегородской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инициатива поможет гражданам разобраться с налоговыми обязательствами и процессом подачи деклараций. Участие в таких занятиях может значительно упростить процесс, особенно для тех, кто впервые сталкивается с заполнением документов или хочет получить налоговые вычеты.

Регулярные занятия по четвергам в 10:00 до 24 апреля дают возможность всем желающим получить индивидуальную помощь от специалистов, что особенно важно в преддверии срока подачи деклараций. Наличие всех необходимых документов и удостоверения личности сделает процесс еще более гладким.

Кроме того, формат мастер-класса создаст личный комфорт для получения госуслуги.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о росте налогов на недвижимость в 2025 году.

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