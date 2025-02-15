Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Павлове Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В городе Павлово Нижегородской области неизвестный стал жертвой пожара.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, возгорание произошло 15 февраля в бытовке.

Пожарные МЧС России потушили пламя на площади 10 кв. метров.

На месте пожара было найдено тело погибшего, личность мужчины устанавливается. По предварительным данным, огонь распространился изнутри строения, от печи.

Ранее сообщалось, что зарядное устройство спровоцировало пожар в квартире в Нижегородской области.