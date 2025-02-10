Бабушка и 3-летняя внучка из Нижегородской области заживо сгорели в санатории

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В результате пожара в санатории "Березовая Роща" в подмосковных Мытищах погибли жительницы Нижегородской области – бабушка и ее трехлетняя внучка. Трагедия произошла 9 февраля, сообщили в МЧС по городу Королёву.
Семья приехала в Московский регион из-за работы – они трудились в санатории и временно проживали в одном из номеров. В момент возгорания внутри находились бабушка, внучка и отец девочки. Мужчина получил травмы, а мать ребенка в это время была на работе.
По предварительной информации, причиной пожара стали неисправности в электросети. Огонь распространился стремительно и полностью уничтожил номер, в котором жила семья.
Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.
Ранее сообщалось о жутком пожаре в Гагинском районе Нижегородской области. Там сгорел дом многодетной семьи. Люди чудом выжили.
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