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Происшествия

Бабушка и 3-летняя внучка из Нижегородской области заживо сгорели в санатории

14 февраля 2025 15:10  [91] Происшествия

Фото: МЧС по городу Королеву

В результате пожара в санатории "Березовая Роща" в подмосковных Мытищах погибли жительницы Нижегородской области – бабушка и ее трехлетняя внучка. Трагедия произошла 9 февраля, сообщили в МЧС по городу Королёву.  

Семья приехала в Московский регион из-за работы – они трудились в санатории и временно проживали в одном из номеров. В момент возгорания внутри находились бабушка, внучка и отец девочки. Мужчина получил травмы, а мать ребенка в это время была на работе.  

По предварительной информации, причиной пожара стали неисправности в электросети. Огонь распространился стремительно и полностью уничтожил номер, в котором жила семья.  

Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Ранее сообщалось о жутком пожаре в Гагинском районе Нижегородской области. Там сгорел дом многодетной семьи. Люди чудом выжили.

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Теги:
Пожар
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