Смертность от инсультов уменьшилась в Нижегородской области

В рамках проходящей в регионе медицинской конференции "Сердце и мозг: сохраняем и восстанавливаем" стало известно о снижении смертности от инсультов в Нижегородской области.
По данным Telegram-канал "Бокал прессека", этот показатель уменьшился с 18,1% в 2021 году до 16,6% в 2024 году.
Конференция с участием врачей сосудистых центров стала важным шагом к обмену опытом и внедрению новых методов лечения.
Снижение летальности после тромбоэкстракции и общее уменьшение смертности от инсультов отмечаются как положительные знаки, указывающие на улучшение качества медицинской помощи. Кроме того, открытие регионального сосудистого центра в Борской ЦРБ также может существенно повысить доступность и эффективность лечения инсультов в регионе.
Ранее нижегородцам дали рекомендации по сохранению здоровья сердца.
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