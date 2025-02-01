Светлана Ермолова возглавила нижегородскую больницу №7 Общество

Фото: стоп-кадр программы "Россия 24 НН"

Светлана Ермолова стала новым главным врачом городской клинической больницы № 7 имени Е. Л. Берёзова. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

С 2012 до января 2024 года больницу возглавлял Герман Гомозов. После его смерти обязанности главного врача временно исполнял Василий Спиридонов.

Светлана Ермолова имеет богатый опыт работы как в сфере здравоохранения, так и в системе обязательного медицинского страхования, что особенно важно для стационара. Ранее она занимала должность руководителя территориального фонда ОМС Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Екатерина Солнцева назначена на пост и.о. заместителя председателя нижегородского правительства.