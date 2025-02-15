Почти 50 тысяч гостей ждут в Парке Победы на 9 мая Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Порядка 50 тысяч гостей ожидают в нижегородском Парке Победы на 9 мая. Такие данные привел в своем Telegram-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам главы города, 15 февраля он посетил этот парк и поручил обновить экспозицию в павильоне.

Кроме того, накануне празднования 80-летия Победы в сквере обновят навигацию, проведут локальный ремонт тротуаров, возьмут на контроль состояние военных экземпляров техники.

Ожидается, что 9 мая в парке состоится патриотический концерт-спектакль, а нижегородцы и гости города увидят здесь инсталляции, смогут оценить медиафотозону и площадку с реконструкцией.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков выступит на Нижневолжской набережной 9 Мая.