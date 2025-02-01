Более 200 мероприятий ждет нижегородцев в честь 80-летия Победы в 2025 году Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Более 200 мероприятий запланировано в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что в Нижнем Новгороде прошло заседание организационного комитета, где обсуждалась подготовка ко Дню Победы-2025. По его словам, 9 Мая всегда достойно отмечается в регионе, но в этом году оно праздник особенный. Нижегородцев ждет не только масштабная событийная программа. Предстоит благоустроить и отремонтировать памятные места во всех муниципалитетах.

"Наша общая задача - сохранить память о событиях, участниках и жертвах той страшной войны. И не просто передать знания детям, но и пробудить в них искренние чувства сопереживания, любви к Родине и уважения к ветеранам", - подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что в том числе потому в регионе продолжается проект "Уроки с путешествием" и планируется специальный отдельный рейс в Беларусь.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "80 лет Победы".