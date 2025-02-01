Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2025 20:31  [120] Более 200 мероприятий ждет нижегородцев в честь 80-летия Победы в 2025 году
03 февраля 2025 18:12  [148] "Тепло для Героя": нижегородцы поздравят российских военнослужащих с Днем защитника Отечества
03 февраля 2025 18:01  [191] НОФ хочет взыскать с детской больницы в Нижнем Новгороде 151 млн рублей
03 февраля 2025 17:30  [206] ВИЧ-инфекция выявлена у 17 детей и подростков в Нижегородской области
03 февраля 2025 17:00  [204] Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"
03 февраля 2025 16:50  [208] Контроль за работой маршрута А-318 усилят в Нижнем Новгороде
03 февраля 2025 16:38  [160] Глеб Никитин: "Важно не только быстро реагировать на ЧП, но и минимизировать ущерб от ЧС"
03 февраля 2025 16:29  [216] Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году
03 февраля 2025 16:12  [258] В Ветлуге простятся с погибшим в ходе спецоперации Сергеем Пчелиным
03 февраля 2025 15:58  [245] 6,6 тысячи нижегородцев обратились в скорую из-за магнитных бурь в выходные
Общество

Более 200 мероприятий ждет нижегородцев в честь 80-летия Победы в 2025 году

03 февраля 2025 20:31  [120] Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Более 200 мероприятий запланировано в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что в Нижнем Новгороде прошло заседание организационного комитета, где обсуждалась подготовка ко Дню Победы-2025. По его словам, 9 Мая всегда достойно отмечается в регионе, но в этом году оно праздник особенный. Нижегородцев ждет не только масштабная событийная программа. Предстоит благоустроить и отремонтировать памятные места во всех муниципалитетах.

"Наша общая задача - сохранить память о событиях, участниках и жертвах той страшной войны. И не просто передать знания детям, но и пробудить в них искренние чувства сопереживания, любви к Родине и уважения к ветеранам", - подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что в том числе потому в регионе продолжается проект "Уроки с путешествием" и планируется специальный отдельный рейс в Беларусь. 

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "80 лет Победы".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ День Победы Праздники
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 12:12  [355] Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы
03 февраля 2025 09:00  [326] Ветераны-фронтовики Нижнего Новгорода получат звание Почетных граждан
02 февраля 2025 18:44  [621] Никитин и Шалабаев поздравили нижегородского ветерана со 100-летием
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph