Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак Общество

Фото: Кира Мишина

Собаки обладают невероятно развитым обонянием, которое позволяет им воспринимать окружающий мир иначе, чем человеку. Запахи помогают питомцам узнавать людей, определять их настроение и даже чувствовать изменения в самочувствии.

Как объяснили специалисты Российской кинологической федерации, собаки воспринимают информацию через запахи гораздо глубже, чем люди. Внутренняя поверхность их носа покрыта слоем обонятельных клеток, который в 15 раз больше, чем у человека. Это позволяет питомцам улавливать ароматы даже на значительных расстояниях.

Когда собака чувствует запах, она делает несколько вдохов, концентрируя его внутри носовой полости. Строение ноздрей позволяет улавливать ароматы как напрямую, так и с боков, а влажная поверхность носа помогает захватывать молекулы запаха и передавать их к обонятельным рецепторам.

Из-за высокой чувствительности к запахам собаки крайне негативно реагируют на резкие ароматы. Например, сильный парфюм, цитрусовые, уксус или хлор могут вызывать у питомца дискомфорт, тревожность и даже агрессию.

Некоторые ошейники антилай работают по этому принципу: при распылении лимонного аромата собака испытывает неприятные ощущения и прекращает нежелательное поведение.

Также многие владельцы замечают, что их питомцы любят кататься в грязи или неприятно пахнущих веществах. Это объясняется инстинктом маскировки – таким образом собака скрывает свой собственный запах от возможных врагов. Особенно часто такое поведение проявляют охотничьи породы.

Владельцам собак важно учитывать, что слишком резкие ароматы могут не только вызывать дискомфорт, но и негативно сказываться на здоровье питомца. Специалисты советуют избегать использования агрессивных ароматизаторов, а также минимизировать контакт животного с сильными запахами в доме.

Ранее сообщалось, что нижегородские кинологи ищут новых хозяев для двух служебных овчарок.