В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2025 11:45  [42] В России заговорили о поэтапной отмене ЕГЭ
16 февраля 2025 11:28  [74] Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак
16 февраля 2025 11:06  [117] Нижегородцев призвали не верить рекламе БАДов в лжегазетах
16 февраля 2025 10:54  [121] Нижегородская полиция объяснила, как работает реестр нелегальных мигрантов
16 февраля 2025 10:00  [166] Нижегородские врачи спасли младенца с редкой патологией яичника
16 февраля 2025 09:50  [132] Движение ограничат на улице Лоскутова Нижнего Новгорода
16 февраля 2025 09:38  [153] В нижегородской гимназии расследуют жестокое избиение школьника
16 февраля 2025 09:28  [150] 17-летнюю девочку четвертый день ищут в Нижегородской области
16 февраля 2025 09:20  [150] Нижегородцам рассказали, как восстановить паспорт и банковскую карту
16 февраля 2025 08:55  [153] Актер Виктор Бычков приедет на "Чкаловскую рыбалку" 1 марта
Общество

Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак

16 февраля 2025 11:28  [74] Общество

Фото: Кира Мишина

Собаки обладают невероятно развитым обонянием, которое позволяет им воспринимать окружающий мир иначе, чем человеку. Запахи помогают питомцам узнавать людей, определять их настроение и даже чувствовать изменения в самочувствии.  

Как объяснили специалисты Российской кинологической федерации, собаки воспринимают информацию через запахи гораздо глубже, чем люди. Внутренняя поверхность их носа покрыта слоем обонятельных клеток, который в 15 раз больше, чем у человека. Это позволяет питомцам улавливать ароматы даже на значительных расстояниях.  

Когда собака чувствует запах, она делает несколько вдохов, концентрируя его внутри носовой полости. Строение ноздрей позволяет улавливать ароматы как напрямую, так и с боков, а влажная поверхность носа помогает захватывать молекулы запаха и передавать их к обонятельным рецепторам.  

Из-за высокой чувствительности к запахам собаки крайне негативно реагируют на резкие ароматы. Например, сильный парфюм, цитрусовые, уксус или хлор могут вызывать у питомца дискомфорт, тревожность и даже агрессию.  

Некоторые ошейники антилай работают по этому принципу: при распылении лимонного аромата собака испытывает неприятные ощущения и прекращает нежелательное поведение.  

Также многие владельцы замечают, что их питомцы любят кататься в грязи или неприятно пахнущих веществах. Это объясняется инстинктом маскировки – таким образом собака скрывает свой собственный запах от возможных врагов. Особенно часто такое поведение проявляют охотничьи породы.  

Владельцам собак важно учитывать, что слишком резкие ароматы могут не только вызывать дискомфорт, но и негативно сказываться на здоровье питомца. Специалисты советуют избегать использования агрессивных ароматизаторов, а также минимизировать контакт животного с сильными запахами в доме.

Ранее сообщалось, что нижегородские кинологи ищут новых хозяев для двух служебных овчарок. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Собаки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph