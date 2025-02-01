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Общество

Нижегородские кинологи ищут новых хозяев для двух немецких овчарок

07 февраля 2025 18:45  [49] Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские кинологи ищут новых хозяев для двух немецких овчарок. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону, передача служебных собак новым владельцам происходит регулярно. Все животные здоровы, но из-за возраста уже не могут выполнять свои обязанности.

Так, ищет своего нового хозяина немецкая овчарка Богер Элвис, родившийся в 2014 году. Этот пёс находится в великолепной физической форме, обладает гармоничным телосложением и абсолютно здоров. Его характер отличается спокойствием и добротой, он никогда не проявляет агрессии.

Более подробно можно узнать позвонив по телефону: + 7 (952) 761-06-15 (Илья).

Также в поиске нового дома находится немецкая овчарка по имени Эленграу Пепси, родившаяся в 2015 году. Эта собака отличается прекрасной физической формой, гармоничным телосложением и не имеет никаких проблем со здоровьем. Эленграу Пепси обладает уравновешенным характером, однако может быть настороженной при общении с незнакомыми людьми. Телефон для связи: 8 (950) 617-80-10 (Галина).

Отмечается, что обе собаки ранее использовались в охранных и патрульно-розыскных целях. Они обладают необходимыми навыками дрессировки и имеют ветеринарные паспорта. Кроме того, квалифицированные кинологи с радостью дадут новым владельцам профессиональные консультации.

Ранее сообщалось, что нижегородец лишился почти 16 тысяч рублей при покупке щенка.

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Теги:
Собаки
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