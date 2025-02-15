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Общество

17-летнюю девочку четвертый день ищут в Нижегородской области

16 февраля 2025 09:28  [111] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

В Нижегородской области продолжаются поиски 17-летней Лизы Тиминой, которая исчезла 13 февраля в Балахне. Девушка ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Волонтер".   

Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавое телосложение, русые волосы с рыжими концами, зеленые глаза. Из особенностей – проблемы со слухом.  

На момент исчезновения девочка была одета в бежевое пальто, вишневую шапку с помпоном, фиолетовый теплый костюм и черные сапоги. С собой у нее были телефон и вишневый рюкзак.  

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить на горячую линию отряда "Волонтер" по телефону 8 (831) 291-51-51 либо связаться с координатором поиска Натальей по номеру +7 904-785-10-55.  

Ранее сообщалось, что в январе в Нижегородской области пропали 118 человек.

Также мы рассказывали, что по федеральному телеканалу вновь показали передачу про Лизу Тишкину из Сарова, пропавшую 16 лет назад. После этого глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о таинственном исчезновении девочки. 

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Теги:
Дети пропавшие ПСО Волонтер
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