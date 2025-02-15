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Культура и отдых

Нижегородская делегация посетила Грозный

16 февраля 2025 17:24  [101] Культура и отдых
Фото из телеграм-канала Натальи Сухановой

Фото из телеграм-канала Натальи Сухановой

Нижегородская делегация посетила Грозный.

"Очень красиво, очень гостеприимно, очень искренне: это все про Грозный. Главный город Чечни в этом году "Культурная столица", и поддержать коллег на старте этой важной программы мы и прилетели нижегородской делегацией", - написала в телеграм-канале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова. 

"Наш регион проходил этот путь первым, и мы отчетливо понимали, что на нас смотрит вся страна. Имея прекрасную инфраструктуру, наследие 800-летия, мы смогли наполнить ее жизнью, реализовав события и проекты, о которых говорили по всей стране и ради которых специально приезжали к нам. И этот опыт, безусловно, ценен. В том числе и для коллег, кто только получил столичный статус или собирается участвовать в конкурсах будущих лет", - заявила руководитель минкультуры Нижегородской области.

"Грозный в этом году также ждет повышенное внимание, и для такого динамично развивающего города это дополнительная мотивация удивлять, поражать, создавать новое. В том числе и в направлении культурного обмена. У коллег большие планы, и радостно, что в рамках поездки появились идеи совместных проектов, гастролей творческих коллективов", - сказала Наталья Суханова. 

Напомним, 7 декабря 2024 года  в Нижнем Новгороде состоялось подведение итогов года в статусе “Культурная столица 2024 года”.

По словам губернатора Глеба Никитина, столица Приволжья получила почетный статус по итогам первого федерального конкурса среди городов России в 2023 году.

“Получению статуса Культурной столицы России в 2024 году предшествовала большая работа. Удалось воплотить все задуманное и наметить новые направления развития. Всего план включал в себя около 170 мероприятий разного масштаба и разной направленности — фестивали, выставки, конкурсы. Очень важными стали для нас мероприятия, приуроченные к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Многие наши проекты в итоге получили награды, были отмечены на международном уровне”, — сказал губернатор Глеб Никитин.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил министру культуры Чеченской Республики символ статуса “Культурной столицы 2025 года”.

“Это почётное звание стало для нас не просто признанием богатства и уникальности наследия нашего города, но и стимулом к созданию новых проектов. Мы открыли обновлённый Нижегородский планетарий — один из самых высокотехнологичных в стране, где стартовал международный проект “Вселенная BRICS“, возродили музей Добролюбова, возобновили реставрацию Литературного музея. Всего за год в Нижнем Новгороде прошло более двух тысяч мероприятий, проведенных городскими учреждениями культуры. Сегодня мы передаём культурную эстафету Грозному, чья культура вдохновляет своей самобытностью, древностью и глубиной. Уверен, почётный статус вдохновит его жителей на создание не менее ярких проектов и культурных инициатив”, — сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
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