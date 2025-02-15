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Общество

Новым и.о. прокурора Дзержинска стал Иван Бацин

17 февраля 2025 10:29  [86] Общество

Ивана Бацина назначили исполняющим обязанности прокурора Дзержинска. Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, ранее эту должность занимал Николай Скворцов.

Бацин является выпускником Нижегородской академии МВД России. В органах прокуратуры работает с 2008 года. До этого он занимал различные должности в Навашинском, Кулебакском и Богородском округах. Кроме того, в прошлом он работал в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Новый и.о прокурора увлекается лыжами, хоккеем и футболом, неоднократно представлял Нижегородскую область на первенстве России по лыжным гонкам в составе сборной команды. Его отец — Виктор Бацин, глава Починковского района и депутат регионального парламента нескольких созывов.

Ранее сообщалось, что жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина заняла пост заместителя директора по социальным проектам АСИ.

Также стало известно о назначении Геннадия Гурьянова заместителя нижегородца Андрея Бетина в АНО "Россия - страна возможностей".

 

 

 

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Теги:
Дзержинск Назначения Прокуратура
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