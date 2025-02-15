Новым и.о. прокурора Дзержинска стал Иван Бацин Общество

Ивана Бацина назначили исполняющим обязанности прокурора Дзержинска. Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, ранее эту должность занимал Николай Скворцов.

Бацин является выпускником Нижегородской академии МВД России. В органах прокуратуры работает с 2008 года. До этого он занимал различные должности в Навашинском, Кулебакском и Богородском округах. Кроме того, в прошлом он работал в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Новый и.о прокурора увлекается лыжами, хоккеем и футболом, неоднократно представлял Нижегородскую область на первенстве России по лыжным гонкам в составе сборной команды. Его отец — Виктор Бацин, глава Починковского района и депутат регионального парламента нескольких созывов.

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