Геннадий Гурьянов стал заместителем нижегородца Андрея Бетина в "РСВ" Политика

Фото: Telegram-канал Андрея Бетина

Геннадий Гурьянов стал заместителем руководителя АНО "Россия - страна возможностей". О назначении в своем Telegram-канале рассказал глава "РСВ", ректор Мастерской управления "Сенеж" нижегородец Андрей Бетин.

Как написал глава платформы "Россия - страна возможностей", Геннадий Гурьянов обладает впечатляющим опытом, который может значительно повлиять на развитие организации.

Так, его работа в Администрации Президента и участие в создании президентской платформы, а также в проекте "Лидеры России" свидетельствуют о глубоком понимании государственных процессов и управления.

Как считает Андрей Бетин, с таким бэкграундом Гурьянов, безусловно, сможет внести ценный вклад в стратегическое развитие и реализацию проектов.

Напомним, что бывший замгубернатора Андрей Бетин в декабре 2024 года был назначен гендиректором АНО "Россия – страна возможностей".

До этого Андрей Бетин возглавил АНО "Нижегородское землячество", а ранее был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в январе 2024 года. С 2018 года по 2023 годы Андрей Бетин занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области.