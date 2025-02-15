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Общество

Морозная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

17 февраля 2025 10:13  [72] Общество

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде сохранится морозная и пасмурная погода. Значительное потепление ожидается только к выходным.  

В понедельник, 17 февраля, ночью температура опустится до -16 градусов, днем составит около -12. Возможен небольшой снег. Жителям города рекомендуют тепло одеваться.  

Во вторник, 18 февраля, синоптики прогнозируют до -14 градусов ночью и около -9 градусов днем.  

В среду, 19 февраля, и четверг, 20 февраля, температурный фон станет чуть мягче — днем воздух прогреется до -7 градусов.  

В пятницу, 21 февраля, ожидаются колебания температуры в пределах от -13 до -6 градусов.  

К выходным морозы начнут ослабевать — днем 22 и 23 февраля потеплеет до -4 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев весной 2025 года.

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Теги:
зима Погода Прогноз
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