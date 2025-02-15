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Двум нижегородским подросткам грозит пожизненное за диверсию на ж/д

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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против двух несовершеннолетних, которые попытались совершить диверсию на железнодорожных объектах. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.  

По данным следствия, в конце 2024 года двое 16-летних жителей региона попытались поджечь два релейных шкафа на перегоне "Шатки-Сатис" ГЖД. Для этого они использовали горючие материалы.  

Задержать подозреваемых удалось оперативно — их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской области и УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу. Благодаря их работе удалось предотвратить повреждение транспортной инфраструктуры и избежать возможных жертв.  

Как выяснилось в ходе расследования, инструкции по совершению поджогов подростки получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. Им обещали по 25 тысяч рублей за каждый релейный шкаф, однако денег они так и не получили.  

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначены экспертизы. В Центральном МСУТ СК России напоминают, что преступления против объектов транспорта могут привести к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что 13 февраля подростки 15 и 16 лет устроили поджог на железной дороге в Тоншаевском районе. На них завели уголовное дело о теракте.

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Теги:
Железная дорога Поджог ФСБ
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